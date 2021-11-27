Beyoğlu'nda bir kadını rehin alarak havaya ateş açan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Beyoğlu'nda bir kadını rehin alarak havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda bir kadını rehin alarak havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda, restoranda bir kadını rehin aldığı ve pompalı tüfekle havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, restoranda bir kadını rehin aldığı ve pompalı tüfekle havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde Tarihi Çiçek Pasajı'ndaki bir restorana giden L.E.Ö, burada eski kız arkadaşı N.C. ile kıskançlık sebebiyle tartıştı. Tartışma sırasında kadını rehin alarak, yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, çevredekilerin yaklaşmasını ve müdahale etmesini engelledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güven timlerinin ikna çalışması sonucu şüpheli teslim oldu.

Gözaltına alınan L.E.Ö. Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli L.E.Ö., "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.

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AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

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