Eğlence Mekanında Tanıştığı Kadını Eve Çağırdı, Kapıdan Girer Girmez Bıçakladı
Beyoğlu'nda saldırgan, önceki hafta eğlence mekanında tanıştığı kadını evine davet etti. Saldırgan kapıyı açar açmaz talihsiz kadını karnından ve elinden bıçakladı.
Beyoğlu'nda saldırgan, önceki hafta eğlence mekanında tanıştığı kadını evine davet etti. Saldırgan kapıyı açar açmaz talihsiz kadını karnından ve elinden bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın, delil kalmaması için giysilerini çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenildi.
EĞLENCE MEKANINDA TANIŞTI, EVİNE GİTTİ
Olay, Cihangir Kılıçali Paşa Mahallesi Akarsu Çıkmazı 1/1 numarada dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A., geçtiğimiz hafta bir eğlence mekanında tanıştığı Cem B.'nin daveti üzerine evine gitti.
KAPIYI AÇAR AÇMAZ BIÇAKLADI
Cem B., kapıyı açar açmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle kadını karnından ve elinden bıçakladı. Bıçaklandığını ilk anda anlayamayan kadın, karnındaki ıslaklığın kan olduğunu fark edince kendini dışarı attı.
ELİYLE KARNINA TAMPON YAPTI
Polisi ve sağlık görevlilerini telefonla arayıp haber veren kadın, daha sonra bir yere oturarak eliyle karnına tampon yaptı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırının ardından, üzerine kan sıçrayan giysilerini, delil kalmaması için çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenilen Cem B. ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.
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Adamı soyup soğanamı çevirdin yoksa, hem neden evine gidiyorsun?pul koleksiyonu için degil sanırım)))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kadın bıçaklanmış hala kadına laf sokma peşindesiniz kardeşim bakın kadın BIÇAKLANMIŞ! yani hırsızın hiç mi suçu yok ? tam tersi olsa kadın adamı bıçaklasa adama talihsiz demeleri bu kadar zorunuza gidecek miydi merak ediyorumCevap Yaz 4 2 Yayından KaldırXXX: bunlara laf anlatma bunlar arabın peşinden giden kadın düşmanı cehennemliklerdir yobazdırlar arabı seven cahillerdir1 1 Yayından Kaldır
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Aynı su testisi bir gün sizi de bulmaz umarım. Eleştiri yaparken bu kadar hasetlik olmamalı. Ne olursa olsun şiddete hayır.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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KADIN AŞINMIŞ TANIMADIĞIN BİLMEDİĞN İNSANIN EVİNE NE DİYE GİDERSİN BE KADIN..UCUZ KURTULMUŞ YA ....YAPSAYDI KİM SUÇLU OLURDU? BAR DA TANIŞ EVİNE GİT .ARKADAŞ SEÇİMİ ÖNEMLİ KİM NE DERSE DESİN.KALİTELİ OLMALI İNSAN.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır