Beyoğlu'nda bir işçi, inşaat boşluğuna düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beyoğlu'nda bir işçi, inşaat boşluğuna düştü

23.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:45

Beyoğlu'nda bir işçi, çalıştığı inşaattaki boşluğa düştü.

Beyoğlu'nda bir işçi, çalıştığı inşaattaki boşluğa düştü. İtfaiye ekiplerinin ip sarkıtarak kurtardığı işçi, hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda Piri Paşa Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan işçi Hamit A., sabah saatlerinde tahta iskelelerin bulunduğu alanın boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının yaklaşık beş metreden düştüğünü gören işçiler, hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, işçiye ip sarkıtarak bulunduğu noktadan kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin başarılı çalışmasıyla işçi, düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen işçi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

(İHA)

Beyoğlu'nda bir işçi, inşaat boşluğuna düştü
Beyoğlu'nda bir işçi, inşaat boşluğuna düştü
Beyoğlu'nda bir işçi, inşaat boşluğuna düştü
Beyoğlu'nda bir işçi, inşaat boşluğuna düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Merve Dizdar Pelin Karahan
Spor Ozan Tufan Arda Turan Samet Aybaba Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda bir işçi, inşaat boşluğuna düştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:45:34. #1.15#
title