Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda iş yerine silahla ateş edilmesi olayına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda iş yerine silahla ateş edilmesi olayına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir iş yerine "silahla ateş açılması" ve "silahla yaralama" olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli F.K'yi, adresine düzenlediği operasyonda yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada AK-47 uzun namlulu kalaşnikof tüfek, 21 uzun namlulu silah mermisi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Olayın diğer şüphelisi T.S'nin ise 18 Mayıs'ta "silahla yaralama" olayıyla ilgili tutuklandığı belirlendi.

Şüpheli F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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