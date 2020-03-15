Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
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İtfaiye, Beyoğlu, Polis, Güncel

Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın giriş dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.03.2020 04:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 04:04
Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın giriş dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kulaksız Mahallesi Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'nda bulunan 5 katlı binanın giriş dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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