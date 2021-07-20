Beyoğlu'nda bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
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Beyoğlu'nda bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan evde yabancı uyruklu kişilerin oturduğu ve mangal yaparken yangının çıktığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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