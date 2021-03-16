BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI DUVARI ÇÖKTÜ FACİADAN DÖNÜLDÜ
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BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI DUVARI ÇÖKTÜ FACİADAN DÖNÜLDÜ

16.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:32

Beyoğlu'nda bir binanın çatısındaki dış cephe duvarı çöktü.

Beyoğlu'nda bir binanın çatısındaki dış cephe duvarı çöktü. Sokakta park halinde bulunan otomobil üstüne düşen beton parçaları nedeniyle hurdaya dönerken o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Olay saat 13.00 sıralarında yaşandı. Piyalepaşa Mahallesi Ulaş Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısındaki dış cephe duvarı çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düştü. Molozların altında kalan otomobil hurdaya dönerken o sırada sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağa emniyet şeridi çekip önlem aldıktan sonra tehlike yaratan duvarın kalan parçasını da kontrollü şekilde yıktı.

Hurdaya dönen otomobilin sahibi Abdullah Sağlık "Çatı katında çökme olmuş benim otomobilim park halindeydi" dedi.

Mahalle sakini Serdar Erzen "Ben evdeydim büyük bir gürültü sesi geldi. Sokağa çıktığımda, sokakta kimse yoktu. Duvar çökmüş, o sırada sokakta kimse yokmuş çok şükür can kaybı ya da yaralanma yok ama komşumuzun otomobili büyük hasar gördü" diye konuştu.

BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI DUVARI ÇÖKTÜ FACİADAN DÖNÜLDÜ
BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI DUVARI ÇÖKTÜ FACİADAN DÖNÜLDÜ
BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI DUVARI ÇÖKTÜ FACİADAN DÖNÜLDÜ
BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI DUVARI ÇÖKTÜ FACİADAN DÖNÜLDÜ
BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI DUVARI ÇÖKTÜ FACİADAN DÖNÜLDÜ
BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI DUVARI ÇÖKTÜ FACİADAN DÖNÜLDÜ
BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI DUVARI ÇÖKTÜ FACİADAN DÖNÜLDÜ
BEYOĞLU'NDA BİNANIN ÇATI DUVARI ÇÖKTÜ FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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