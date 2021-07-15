BEYOĞLU'NDA BİNALARA 'ÖRÜMCEK ADAM' GİBİ TIRMANAN HIRSIZLAR KAMERADA

BEYOĞLU'nda farklı zamanlarda birçok evde hırsızlık olayına karışan şüphelileri güven timleri dövmelerinden tespit edip yakaladı.

BEYOĞLU'nda farklı zamanlarda birçok evde hırsızlık olayına karışan şüphelileri güven timleri dövmelerinden tespit edip yakaladı. Hırsızların binalara örümcek adam gibi tırmanmaları ve dairenin demir korkuluklarını yamultmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda farklı günlerde evden hırsızlık olayı olduğu ihbarını alan güven timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı. Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasımpaşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara sokaklarda keşif yaptığını belirledi.

Hırsızlık şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutunarak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi. Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.

Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tırmanması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlardan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları ile yamultması da kameralara yansıdı.

Kaldıkları yeri tespit eden polisler eve operasyon düzenledi. Polislerin binaya girdiği sırada şüphelilerden biri polis ile merdivenlerde karşılaştı ve polis şüpheliyi hemen gözaltına aldı. Diğer şüpheli de polislerin binaya girdiğini gördü ve evin arda penceresinde atlayarak kaçmaya çalıştı. Polisler durumu hemen fark etti ve diğer hırsızlık şüphelisini kısa sürede kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı