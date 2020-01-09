BEYOĞLU'NDA BİNADA ÇÖKME (2)
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BEYOĞLU'NDA BİNADA ÇÖKME (2)

Çökme anı kameradaZeki GÜNAL-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ Beyoğlu Asmalımescid'te tadilattaki binada çökme meydana geldi.

09.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:05
BEYOĞLU'NDA BİNADA ÇÖKME (2)

Çökme anı kamerada

Zeki GÜNAL-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ Asmalımescid'te tadilattaki binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, ve ekibi sevk edildi. 

Edinilen bilgilere göre olay 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çevrede büyük panik yaşatan olay sonrası ve sağlık ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çöken binanın yanındaki iki bina güvenlik amacıyla boşaltıştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

ÇÖKME ANI KAMEDA 

Çökme anı çevredeki iş yyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

Görüntü Dökümü: --------------------Güvenlkik kamesı -Çökme anı -aktüel görüntüler-Olay yerinden görüntüler-İtfaiye ekipleri-Güvenlik çemberi

 


Kaynak: DHA
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