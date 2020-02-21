Beyoğlu'nda bina yangını
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Beyoğlu'nda bina yangını

Beyoğlu'nda 4 katlı ahşap binada çıkan ve yan taraftaki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

21.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:32
Beyoğlu'nda bina yangını

'nda 4 katlı ahşap binada çıkan ve yan taraftaki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Mahallesi Kiremitçi Sokak'taki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan taraftaki iki ahşap binaya daha sıçradı.

verilmesi üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle üç bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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