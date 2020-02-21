Beyoğlu'nda bina yangını

21.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:32

Beyoğlu'nda 4 katlı ahşap binada çıkan ve yan taraftaki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Kiremitçi Sokak'taki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan taraftaki iki ahşap binaya daha sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle üç bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA