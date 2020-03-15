Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu
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İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu

Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu Beyoğlu'nda 5 katlı binanın girişindeki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

15.03.2020 08:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 08:01
Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu

Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı binanın girişindeki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'ndaki 5 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fak eden vatandaşlar ev sakinlerini uyarıp, itfaiyeye haber verdi. Evde ve apartmanda oturanlar kendi imkanlarıyla tahliye olurken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yangın mahalle sakinlerinde kışı bir paniğe neden oldu.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Kimsenin yaralanmadığı yangında, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu

Kaynak: İHA

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Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu

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