BEYOĞLU'NDA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BEYOĞLU'NDA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ

BEYOĞLU'nda darp edilen bir kişi yol ortasında bacağından bıçaklandı.

BEYOĞLU'NDA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ
13.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:53
BEYOĞLU'nda darp edilen bir kişi yol ortasında bacağından bıçaklandı. Yaralı, tedavi altına alınırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Öte yandan olayı gören mahalle sakinleri konuşmaktan çekinirken, içlerinden biri "Hepsi gördü ama söylemek istemezler" dedi.

Olay, Beyoğlu, Çukur Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Bunun üzerine taraflardan biri Mehmet T.'yi sol baldırından bıçakladı. Bıçaklanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

YARALININ BAŞINDAN AYRILMADILAR

Yaralıyı gören çevredekiler yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kan kaybeden yaralıya tampon yapan vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Mehmet T. tedavi altına alındı.

MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞMAK İSTEMEDİ

Olayı gören mahalle sakinlerinin konuşmaktan çekindiği görüldü. Bir kişinin gördünüz mü? sorusu üzerine, "Hepsi gördü ama söylemek istemezler" dediği duyuldu. Polis Mehmet T.'yi bıçakladıktan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen Sibel Can Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: BEYOĞLU'NDA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 10:22:02. #1.14#
title