Beyoğlu'nda bıçaklanan Faslı'ya ilk müdaheleyi "Gece Kartalları" yaptı
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Beyoğlu'nda bıçaklanan Faslı'ya ilk müdaheleyi "Gece Kartalları" yaptı

- Beyoğlu'nda bıçaklanan Faslı'ya ilk müdaheleyi "Gece Kartalları" yaptı Beyoğlu'nda Fas uyruklu bir kişi Filistinli bir kişi tarafından bıçaklandı.

13.07.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:08

- Beyoğlu'nda bıçaklanan Faslı'ya ilk müdaheleyi "Gece Kartalları" yaptı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Fas uyruklu bir kişi Filistinli bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan Faslı'ya ilk müdahaleyi "Gece Kartalları" yaptı.

Olay, bugün saat 15.50 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Yenikafa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde biri Filistin diğeri Faslı olan yabancı uyruklu iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası Filistinli şahıs Faslı'yı karın boşluğundan bıçakladı. O esnada sokakta devriye gezen Gece Kartalları durumu fark edince hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Bekçileri gören Filistinli kaçmaya çalıştı ancak Gece Kartalları şahısı kıskıvrak yakaladı.

Yaralıya ilk müdahaleyi gece kartalları yaptı

İddiaya göre, bekçilerden biri, yerde kanlar içerisinde yatan Faslı'nın kanamasını durdurmak için üniformasını çıkararak yaranın üzerine tampon yaptı. Sağlık ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ilk müdahalesi Gece Kartalları tarafından yapılan yaralı, ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Caner Kahraman isimli vatandaş, "Burada birbirlerine vuruyorlardı, biri karın boşluğundan bıçaklandı. Bekçiler de koşarak buraya geldi. Bekçi çok güzel bir şekilde müdahale etti. Tişörtünü çıkartıp yaralanın kanamasının üzerine baskı yaptı. Ambulansı aradılar, ambulans gelip götürdü" dedi.

Karın boşluğundan bıçaklanan Faslı, hastanede tedavi altına alınırken, Filistinli şüpheli ise gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bıçaklanan Faslı'ya ilk müdaheleyi 'Gece Kartalları' yaptı

Kaynak: İHA

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