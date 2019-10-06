Beyoğlu'nda bıçakla yaralama

06.10.2019 00:10

Beyoğlu'nda çıkan kavgada Cezayir uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Karaköy sahilinde oturan Cezayirli Z.R, yanına gelen yabancı uyruklu üç kişi ile kavga etti. Kavga ettiği gruptakilerden biri, Z.R'yi boğazından bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Çevredekilerin ifadesine başvuran polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA