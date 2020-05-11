BEYOĞLU'NDA BERBER TULUM GİYİP SİPERLİK TAKARAK İLK MÜŞTERİSİNİ ALDI
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BEYOĞLU'NDA BERBER TULUM GİYİP SİPERLİK TAKARAK İLK MÜŞTERİSİNİ ALDI

BEYOĞLU'NDA BERBER TULUM GİYİP SİPERLİK TAKARAK İLK MÜŞTERİSİNİ ALDI
11.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:19

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün sabah 09.00 itibariyle hizmete başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün sabah 09.00 itibariyle hizmete başladı. Beyoğlu, Kasımpaşa'da berber dükkanını açan esnaf müşterileri gelmeden iş yerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı. Yaklaşık 1.5 ay sonra ilk müşterisini alan berber hafta boyunca yoğunluk olacağını söyledi. Beyoğlu, Kasımpaşa'da berber dükkanını açan Erdinç Doruk müşterileri gelmeden iş yerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı. Yaklaşık 1.5 ay sonra ilk müşterisini alan berber hafta boyunca yoğunluk olacağını söyledi. Yeni çalışma saatlerinden dolayı sabah 09.00 akşam 21.00 saatleri arasında çalışacağını söyleyen Doruk, "Müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışacağız" dedi. Ayrıca iş yerini açan berber Erdinç Doruk'un koronavirüsle mücadele kapsamında dükkanında 4 koltuğun olduğunu fakat bir koltuğun boş bırakılarak iki kişi çalışacağını belirtti. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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