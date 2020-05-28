Beyoğlu'nda bayram sabahı yaşlı adamın gasp edilme anları kameralarda
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Beyoğlu'nda bayram sabahı yaşlı adamın gasp edilme anları kameralarda

BEYOĞLU'nda, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın ilk günü, kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamın 3 kişi tarafından gasp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda bayram sabahı yaşlı adamın gasp edilme anları kameralarda
28.05.2020 22:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:56
BEYOĞLU'nda, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın ilk günü, kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamın 3 kişi tarafından gasp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Karaköy'de, geçtiğimiz pazar 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, kedilere mama vermek için sokağa çıkan 68 yaşındaki Mustafa Kara, yanına yaklaşan üç kişinin saldırısına uğradı. Mustafa Kara'nın ellerinden ve ağzından tutarak gasp eden saldırganlar, yaşlı adamın Ramazan ayı nedeniyle kendisine verilen fitre ve zekat paralarını alarak kaçtı. 

Kara'nın haber vermesi üzerine çevrede arama yapan polisler, şüphelilerden birini, bir iş yerinin bodrum katında yakaladı. Diğer iki gasp şüphelisi ise bir ara sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Polis, gaspçıların aldığı 5 bin lirayı Mustafa Kara'ya teslim etti. Fas uyruklu oldukları öğrenilen gaspçıların, Mustafa Kara'yı gasp etme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin yaşlı adamın ellerini tutup, ağzını kapatmaya çalıştığı, oradan tesadüfen geçiyormuş gibi davranan 3'üncü kişinin de gaspa yardım ederek parayı alıp kaçmaları görülüyor. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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