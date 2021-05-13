Beyoğlu'nda bayram coşkusu
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Beyoğlu'nda bayram coşkusu

Beyoğlu'nda bayram coşkusu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donatılan otobüsle Beyoğlu'nu mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bayramlaştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donatılan otobüsle Beyoğlu'nu mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bayramlaştı. Filistin marşlarının çalındığı etkinlikte, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları kınandı.

Beyoğlu Belediyesi pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dolayısıyla evlerinde olan vatandaşların bayramını düzenlediği etkinlikle kutladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donatılan otobüsle Beyoğlu'nu mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlara bayram şekeri ikram eden Yıldız, çocukların bayram sevincine ortak oldu. Filistin marşlarının da çalındığı etkinlikte, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları kınandı. Etkinlikte konuşan Başkan Yıldız, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinli vatandaşların yaşadıkları acıları paylaştıklarını ifade etti.

 GÖNLÜMÜZ ŞU ANDA MESCİD-İ AKSA'DA

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Ramazan Bayramı'nı ümmet olarak hep birlikte coşkuyla, heyecanla kutluyoruz. Elbette ki gönlümüz şu anda Mescid-i Aksa'da, Beyoğlu'nun Anadolu'nun çocukları bugün dünyaya beraberlik türküsünü söylüyorlar. Acılarını hep birlikte yaşıyoruz, dilerim acılar sona erer. Cümlemizin bayramı kutlu olsun" dedi.


Beyoğlu'nda bayram coşkusu
Beyoğlu'nda bayram coşkusu
Beyoğlu'nda bayram coşkusu
Beyoğlu'nda bayram coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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