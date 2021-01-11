Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

11.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:58
Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

Beyoğlu'nda bir evde battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu.

 Beyoğlu'nda bir evde battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu. 

Bülbül Mahallesi Gölbaşı Sokak'taki 3 katlı binada yoğun kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdiği 2. kattaki evin salon bölümündeki koltukta battaniyeye sarılı bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen kadının Fas uyruklu olduğu belirtildi.

Kadının cansız bedeni incelenmesinin ardından cenaze aracıyla, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının asıl ölüm nedeni buradaki incelemenin ardından netlik kazanacak. 

"BİR ADAMI KADINLA BERABER İÇERİ GİRERKEN GÖRDÜK"

Çevre sakinlerinden Volkan Güngör, "Bu arkadaşımız yabancı uyruklu bir vatandaş. Faslı olduğu biliniyor. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 hafta 10 gün önce içeride görüldü sonra bir daha görülmedi. Bizde koku üzerine eve girdik ve polisleri çağırdık. Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik işte kadının cesedi içeride adam ortalarda yok" dedi.


Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan İrem Derici Seren Serengil
Spor Mesut Özil Samet Aybaba İsmail Kartal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 15:58:06. #1.14#
title