Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ağır yaralandı.

15.02.2020 05:33 | Son Güncelleme: 15.02.2020 05:35
Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu istikametinde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücüsünün yönetimindeki 34 DY 5691 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Halıcıoğlu mevkisinde bariyerlere çarptı. Daha sonra üst geçidin ayağına çarparak ancak durabilen aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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