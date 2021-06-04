BEYOĞLU'NDA BALKONDAN DÜŞEN YARALI OĞLUNU GÖREN ANNENİN GÖZYAŞLARI
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BEYOĞLU'NDA BALKONDAN DÜŞEN YARALI OĞLUNU GÖREN ANNENİN GÖZYAŞLARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda kardeşinin yanına ziyarete gelen genç, apartmanın dördüncü katından düştü.

BEYOĞLU'nda kardeşinin yanına ziyarete gelen genç, apartmanın dördüncü katından düştü. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen anne güçlükle sakinleştirildi.

Muhammet Bazaroğlu, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokaktaki binada oturan kardeşine ziyarete geldi. Bazaroğlu, dördüncü kattaki dairenin balkonunda otururken dengesini kaybederek düştü. Ağaçlık alana düşen Bazaroğlu'nun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı.

SEDYEDEKİ OĞLUNA SARILDI

Oğlunun yüksekten düştüğünü duyarak olay yerine gelen anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Oğlunun hayatta olduğunu gören anne, sedyedeki oğluna sarıldı. Yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

"ONU AĞAÇLAR KURTARDI"

Görgü tanığı Nurcan Sağlam "Eşimle yukarıda balkonda oturuyorduk. Bir ses duyduk. Biz ağaç kesiliyor zannettik. Bir kadın ve adam 'Yardım edin' diye bağırdı. Biz de yardıma koştuk. Baktık ki adam 4. kattan düşmüş. Sağlık ekiplerini olay yerine götürdüm. Onu ağaçlar kurtardı. Ağaçlar olmasa başka şeyler olabilirdi" dedi.

BEYOĞLU'NDA BALKONDAN DÜŞEN YARALI OĞLUNU GÖREN ANNENİN GÖZYAŞLARI
BEYOĞLU'NDA BALKONDAN DÜŞEN YARALI OĞLUNU GÖREN ANNENİN GÖZYAŞLARI
BEYOĞLU'NDA BALKONDAN DÜŞEN YARALI OĞLUNU GÖREN ANNENİN GÖZYAŞLARI
BEYOĞLU'NDA BALKONDAN DÜŞEN YARALI OĞLUNU GÖREN ANNENİN GÖZYAŞLARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beyoğlu'nda balkondan düşen yaralı oğlunu gören annenin gözyaşları
Beyoğlu'nda balkondan düşen yaralı oğlunu gören annenin gözyaşları
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BEYOĞLU'NDA BALKONDAN DÜŞEN YARALI OĞLUNU GÖREN ANNENİN GÖZYAŞLARI - Haberler
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