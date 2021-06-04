Beyoğlu'nda balkondan düşen genci ağaçlar kurtardı
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Beyoğlu'nda balkondan düşen genci ağaçlar kurtardı

Beyoğlu'nda balkondan düşen genci ağaçlar kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda kardeşinin yanına ziyarete gelen genç, 4. kattaki balkondan aşağıya düştü.

Beyoğlu'nda kardeşinin yanına ziyarete gelen genç, 4. kattaki balkondan aşağıya düştü. Ağaçlık alanda bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kardeşinin yanına ziyarete gelen Muhammet Bazaroğlu, balkonda oturduğu esnada dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç, ağaçlık alanda mahsur kaldı. Gencin düştüğünü gören vatandaşlar yardıma koştu ancak alanın dar olması nedeniyle yaklaşamadı. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri genci yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

"Onu ağaçlar kurtardı"

Görgü tanığı Nurcan Sağlam, "Eşimle yukarıda balkonda oturuyorduk. Bir ses duyduk. Biz ağaç kesiliyor zannettik. Bir kadın ve adam 'yardım edin' diye bağırdı. Biz de yardıma koştuk. Baktık ki adam 4. kattan düşmüş. Sağlık ekiplerini olay yerine götürdüm. Onu ağaçlar kurtardı. Ağaçlar olmasa başka şeyler olabilirdi" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda balkondan düşen genci ağaçlar kurtardı
Beyoğlu'nda balkondan düşen genci ağaçlar kurtardı
Beyoğlu'nda balkondan düşen genci ağaçlar kurtardı
Beyoğlu'nda balkondan düşen genci ağaçlar kurtardı
Beyoğlu'nda balkondan düşen genci ağaçlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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