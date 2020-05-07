BEYOĞLU'NDA BAĞAZ'A ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ
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BEYOĞLU'NDA BAĞAZ'A ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

BEYOĞLU'NDA BAĞAZ'A ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ
07.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:57

Beyoğlu'nda, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iskeleden Boğaz'a atlayarak intihar etti.

Beyoğlu'nda, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iskeleden Boğaz'a atlayarak intihar etti.

Olay, Kabataş İskelesi'nde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turnikelerden geçerek iskeleye gelen yabancı uyruklu bir kişi, suya atladı. İstanbul Boğazı'nın suları yüzeyinde kalan 20-25 yaşlarındaki kişi, kendini batırmak için bir süre çabaladıktan sonra gözden kayboldu.İskele çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenliğe bağlı balık adamlar, suya atlayan kişinin son görüldüğü yere daldı. Su altında yapılan kısa süreli aramanın ardından ulaşılan ceset iskeleye çıkarıldı.

Üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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