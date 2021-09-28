Beyoğlu'nda babanın öldüğü, kızının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Beyoğlu'nda babanın öldüğü, kızının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda babanın öldüğü, kızının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Camiikebir Mahallesi'ndeki alkollü bir mekanda, "silahla kasten öldürme" ihbarı üzerine harekete geçti. Kalabalık olan ve cam kırıkları bulunan mekanın önünde boş kovanlar ele geçiren ekipler, silahla yaralanan baba ve kızının hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerinden Hasan A. (29) olay yerinde, Oğuzhan K. (38) yakında saklandığı metruk binada gözaltına alınırken, olay sonrası kaçan Bekir A. da (46) yakalandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı Serdar Y. (47) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kızı Nazar Y'nin (18) ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemede saldırıyı gerçekleştiren Bekir A'nın Haliç bölgesinde denize attığı silah, su altı polisi tarafından bulundu.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler Hasan A. ve Bekir A. tutuklanırken, Oğuzhan K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanılmasına karar verildi.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beyoğlu'nda babanın öldüğü, kızının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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