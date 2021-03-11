BEYOĞLU'NDA ATIK İLAÇ TOPLAMA KAMPANYASI
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BEYOĞLU'NDA ATIK İLAÇ TOPLAMA KAMPANYASI

11.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:59
BEYOĞLU'NDA ATIK İLAÇ TOPLAMA KAMPANYASI

Beyoğlu'nda tarihi geçmiş ilaçların güvenli bir şekilde imha edilmesi için atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı.

Beyoğlu'nda tarihi geçmiş ilaçların güvenli bir şekilde imha edilmesi için atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı.

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Eczacılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede bulunan gönüllü 44 eczane ve 19 Aile Sağlığı Merkezi'ne, atık ilaç toplama kutuları konuldu. Vatandaşlar tarafından getirilen atık ilaçlar, özel donanımlı kapalı kasa sisteme sahip araçlarla toplanarak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde lisanslı firmalar tarafından imha edilecek.

'DAHA GÜVENLİ BİR ÇEVRE İÇİN BU ÇALIŞMAYI ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ'

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Belediye olarak büyük bir kampanya başlattık. 44 gönüllü eczane ve 19 Aile Sağlık Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz proje çerçevesinde atık kutularını yerleştirdik. Vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri ilaçları 63 noktada bulunan yerlere bırakabilirler. Toplanan atık ilaçları biriktirilerek lisanlı firmalar tarafından atık ilaçların bertarafı gerçekleştiriliyor. Atık kutuları sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Daha güvenli bir çevre için bu çalışmayı önemli görüyoruz. Çocuklarımızın bilinçlenmesi bakımından bu projeyi önemsiyoruz. Her bir vatandaşımızın bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Belli periyotlarla Temizlik İşleri Müdürlüğümüz atık ilaçları alacaklar ve profesyonel bir firma tarafından imha edilecek' diye konuştu.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA

BEYOĞLU'NDA ATIK İLAÇ TOPLAMA KAMPANYASI
BEYOĞLU'NDA ATIK İLAÇ TOPLAMA KAMPANYASI
BEYOĞLU'NDA ATIK İLAÇ TOPLAMA KAMPANYASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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