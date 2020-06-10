BEYOĞLU'NDA ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA TEHLİKELİ ANLAR
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BEYOĞLU'NDA ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA TEHLİKELİ ANLAR

Beyoğlu'nda otomobillerden sarkarak asker uğurlama merasimi yapan kişiler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

10.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:26

Beyoğlu'nda otomobillerden sarkarak asker uğurlama merasimi yapan kişiler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde asker uğurlama merasimi yapan kişiler trafikte tehlikeli anlar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına da dikkat etmeyen kişiler bir akaryakıt istasyonuna girip arkadaşlarını havaya fırlattı.

Otomobillerin camlarından sarkan kişiler yüksek müzik dinleyerek trafikte seyretti. Konvoydaki kişiler bir ara bulvar üzerinde araçları ile yolu trafiğe kapattı. Asker uğurlama konvoyunda çok sayıda kişinin otomobil camından sarktığı ve çocukların da olduğu görüldü.

BEYOĞLU'NDA ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA TEHLİKELİ ANLAR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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