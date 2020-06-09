BEYOĞLU'NDA ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA TEHLİKELİ ANLAR
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BEYOĞLU'NDA ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA TEHLİKELİ ANLAR

Haber-Kamera: Özgür EREN Beyoğlu'nda otomobillerden sarkarak asker uğurlama merasimi yapan kişiler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

BEYOĞLU'NDA ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA TEHLİKELİ ANLAR
09.06.2020 23:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:17

Haber-Kamera: Özgür EREN

Beyoğlu'nda otomobillerden sarkarak asker uğurlama merasimi yapan kişiler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde asker uğurlama merasimi yapan kişiler trafikte tehlikeli anlar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına da dikkat etmeyen kişiler bir akaryakıt istasyonuna girip arkadaşlarını havaya fırlattı.

Otomobillerin camlarından sarkan kişiler yüksek müzik dinleyerek trafikte seyretti. Konvoydaki kişiler bir ara bulvar üzerinde araçları ile yolu trafiğe kapattı. Asker uğurlama konvoyunda çok sayıda kişinin otomobil camından sarktığı ve çocukların da olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

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