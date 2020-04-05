Beyoğlu'nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı Beyoğlu'nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı Kağıthane'de vatandaş ise elektrikli kaykay ile seyretti Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yükü kamyonet, trafikte tehlikeye saçtı.

Beyoğlu'nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı

Kağıthane'de vatandaş ise elektrikli kaykay ile seyretti

İSTANBUL - Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yükü kamyonet, trafikte tehlikeye saçtı. Kamyonet kasasındaki plastik atıkların yola savrulduğu görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yüklü kamyonet, görenleri şaşkına çevirdi. Yükle birlikte yüksekliği yaklaşık 4 metreyi bulan kamyonet trafikte tehlike saçtı. Kamyonetin kasasından ise zaman zaman plastik parçalar yola savruldu. Sürücü diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde ise bir vatandaş elektrikli kaykay ile seyretti.

Kaynak: İHA