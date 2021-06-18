BEYOĞLU'NDA ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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BEYOĞLU'NDA ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'NDA ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI Ozan URAL / BEYOĞLU'nda polis ekipleri ilçe genelinde birçok noktada asayiş denetimi yaptı.

BEYOĞLU'NDA ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI Ozan URAL/ BEYOĞLU'nda polis ekipleri ilçe genelinde birçok noktada asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 64 şüpheli yakalandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Ekipleri ile birlikte dün Beyoğlu genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 19 bin 681 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde sahte kimlik kullanan ve hapis cezası bulunan bir kişi ile yine haklarında arama kararı bulunan 63 şüpheli yakalandı. Bin 420 araç denetlenirken, 1 ruhsatsız silah bulunduran araç sürücüsüne de işlem yapıldı. Ayrıca Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan 15 metruk bina ve 25 çocuk parkını kontrol eden polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheliyi de gözaltına alarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

BEYOĞLU'NDA ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYOĞLU'NDA ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYOĞLU'NDA ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYOĞLU'NDA ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYOĞLU'NDA ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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