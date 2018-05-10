Beyoğlu'nda Asansör İkinci Kattan Yere Çakıldı: 1 Kadın Yaralandı

Beyoğlu Piyalepaşa'da, midye imalathanesindeki yük asansörün ikinci kattan zemine düşmesi sonucu bir kadın yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KADIN BİNDİĞİ SIRADA ASANSÖR ÇÖKTÜ

Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesinde Toprak Tabya Sokakta meydana geldi.

Midye imalathanesinde çalışan Fatma Okta isimli kadın, midye tenceresini ikinci kattaki imalathaneye çıkartmak için asansöre bindi.

Asansör, zemin kattan ikinci kata geldiğinde ise henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı zemin kata düştü.

BACAĞI KIRILAN KADININ ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Düşmenin etkisiyle asansör içerisinde bulunan Okta'nın bacağı kırıldı. Acının etkisiyle bağıran kadını akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.

İTFAİYENİN KURTARDIĞI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansörün demirlerini keserek yaralı kadını kurtardı. Yaralı kadın 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak çevredeki bir hastaneye götürüldü.