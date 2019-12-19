Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan...
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Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan...

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan sanık Özkan Elmas, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapse mahkum edildi.

19.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:01
Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan...

'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan sanık Özkan Elmas, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapse mahkum edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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