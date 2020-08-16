Beyoğlu'nda aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'nda aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı

Beyoğlu'nda aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

16.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:04

Beyoğlu'nda aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Yola savrularak yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek üzere kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu'nda aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Magazin
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu Spor
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Spor
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Güncel
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Güncel
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Yeşim Salkım Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Arda Turan Nihat Özdemir Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Anne Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 12:30:52. #1.15#
title