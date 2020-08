BEYOĞLU'NDA APART OTELDE KALAN GENCİN CESEDİ BULUNDU BEYOĞLU'NDA APART OTELDE KALAN GENCİN CESEDİ BULUNDUZeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu'nda kendisinden iki gündür haber alınamayan bir genç, apart otelde ölü bulundu.

BEYOĞLU'NDA APART OTELDE KALAN GENCİN CESEDİ BULUNDU Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu'nda kendisinden iki gündür haber alınamayan bir genç, apart otelde ölü bulundu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. Çukur Mahallesi, Yeniçeri Ağası Sokak'ta bulunan apart otelde yaşayan Murat Coşkun'dan (33) iki gündür haber alamayan yakınları otele gelerek durumu çalışanlara bildirdi. Coşkun'un arkadaşları kapıyı açarak içeri girdi. Murat Coşkun'u hareketsiz halde bulan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu nöbetçi savcıya bildiren polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenaze aracına alınan ceset ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. Kaynak: DHA