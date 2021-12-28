Beyoğlu'nda Amerikalı turisti bıçaklayarak öldürdüler

Olay, Şehit Muhtar Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazar günü saat 05.50 sıralarında meydana geldi. 20 gün önce İstanbul'a gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken, karşı yönden gelen gruptan bir kişi omuz attı. Ray, uzaklaşmak isterken grup üyeleri tekme ve yumruk atarak saldırdı. Saldırı sırasında, grubun içindeki bir kişi bıçağı Amerikalı turistin baldırına sapladı. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Leonard Samuel Ray hastaneye kaldırıldı. Ray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.