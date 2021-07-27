Beyoğlu'nda akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı
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Beyoğlu'nda akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

Beyoğlu'nda akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda, dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışmada 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

BEYOĞLU'nda, dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışmada 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1.5 yıl önce evlendiği eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Hacer Giray, birkaç gün önce evini terk ederek 6 aylık kızıyla birlikte dayısının yanına sığındı. Telefonla defalarca konuşmasına rağmen Hacer Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası Enes Berk Giray, bu kez yüz yüze konuşmak için yanına babası Hulusi Giray ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da alarak eşinin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin bulunduğu sokağa geldi. İddiaya göre, Akçay'ın kapısının önünde bağırmaya başlayan Enes Berk Giray, eşinin kendisiyle birlikte eve dönmesini istedi. Hacer Giray aşağı inmezken, kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay evden çıkarak Enes Berk Giray'ı sakinleştirmek istedi. İki kuzenin çabalarına rağmen Giray sakinleşmezken, içlerinden biri Beytullah ve İrfan Akçay'ı tabancayla vurdu. Bacağından yaralanan Beytullah Akçay ile karnından vurulan İrfan Akçay, özel araçla hastaneye kaldırıldı. İrfan Akçay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu sırada, yaşananları duyan Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı, yakınlardaki iş yerinden çıkarak motosikletle olay yerine geldi. Yerdeki kanları görünce cinnet getirdiği öğrenilen Ağrı, belinden çıkardığı tabancayla dünürü Hulusi Akçay, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu. Baba, oğul ve amcaoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kendisi de karşı taraftan birinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Mürsel Ağrı, bir akrabasının yardımıyla hastaneye gitti. Ağrı, tedavisi sırasında polisi arayarak cinayet işlediğini itiraf etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zırhlı polis araçlarının hazır bulunduğu olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"BEN KOMŞUNUN ÇOCUKLARI, BİR ŞEY PATLATTI SANDIM"Olayın yaşandığı sokak yakınlarında oturan bir kişi "Biz aşağıda hasta çocuklar, var onlar yaptı zannettik. Telefonda kardeşimle konuşuyorduk, bir baktım silah sesi, ben zannettim çocuklar bir şey patlatıyor sandım. Ben burada öğrendim olayın ne olduğunu, komşuları tanıyoruz ama gidip gelmiyoruz" diye konuştu. O mahallede oturan bir başka kişi "Biz bir tek silah sesi duyduk başka da bir şey duymadık. Biz tanımıyorduk, komşumuzdu, o kadar tanıyorum" dedi.

"BAKTIM, HERKES YERDE YATIYORDU"Mahallede oturan bir kişi ise "Sesleri duyduğumuz zaman yerde hepsi yatıyordu. Biz havai fişek zannettik, kurusıkı zannettik. 1-2 kişi koşuyordu, baktım herkes yerde yatıyor. 2-3 şarjör boşaltılmıştı. 20 30 mermi filan vardır. Yatıyorlardı yerde içimiz kötü oldu" diye konuştuPolis, olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak yürütüldüğünü belirtti.  

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
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