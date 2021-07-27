BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (1)
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BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (1)

BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DHA Beyoğlu'nda akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

İSTANBUL-DHA Beyoğlu'nda akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Örnektepe Mahallesi, Kanarya sokakta saat 13.45 sıralarında dünür oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla bacağından vuruldu. Yaralı kişi de bunun üzerine silahla karşı taraftan 3 kişiyi vurarak, öldürdü. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı. 

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
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BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (1) - Haberler
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