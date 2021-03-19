Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

19.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:32

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 2 binaya daha sıçradı.

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 2 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ahşap binanın yandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sararken, alevler yanındaki 2 binaya da sıçradı. Ahşap binadan yükselen alevleri göre vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybının önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun süre uğraş verdi. Yangın itfaiyenin çalışmalarıyla söndürüldü.

Alevlere teslim olan ahşap bina, drone ile havadan da görüntülendi.

(Doğancan Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:53:45. #1.14#
title