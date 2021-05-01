Beyoğlu'nda açık bırakılan kanalizyon çukuruna düşen yaşlı kadını itfaiye kurtardı
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Beyoğlu'nda açık bırakılan kanalizyon çukuruna düşen yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Beyoğlu'nda açık bırakılan kanalizyon çukuruna düşen yaşlı kadını itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda asfalt çalışmasının yapıldığı sokakta açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düşen yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu'nda asfalt çalışmasının yapıldığı sokakta açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düşen yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 02: 15 sıralarında Kasımpaşa Camii Kebir Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70'li yaşlardaki Öznur Uyar elindeki poşetlerle asfalt çalışması yapılan sokakta yürürken ağzı açık bırakılan yaklaşık 2 metre derinlikteki kanalizasyon çukurunu fark etmeyerek içine düştü. Yaşlı kadının imdat çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin gelmesi bekleyen mahalle sakinleri çukura düşen yaşlı kadını sakinleştirerek kendisine çay verdi. İtfaiye ekipleri çukurda bulunan yaşlı kadını kısa sürede bulunduğu yerden çıkartırken sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Öznur Uyar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çığlık sesleriyle sokağa indiğini söyleyen mahalle sakini Kadriye Erdoğaner, "Ben yukarıda oturuyordum televizyon seyrediyordum. Bir baktım çığlık çığlık.. Dedim herhalde bir şeyler oldu. Bağırdık dedik, teyze neredesin, çukurdayım dedi. İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Ambulans geldi onu aldılar. Biz de ona çukurdayken çay verdik" diye konuştu.

Açık bırakılan kanalizasyon çukuru zabıta ekipleri tarafından şeritler çekilerek kapatıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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