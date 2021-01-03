Beyoğlu'nda 950 gram uyuşturucu ele geçirildi Beyoğlu,Bonzai,İstanbul,uyuşturucu operasyonu,

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Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki metruk bina ile yakınındaki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde 950 gram bonzai buldu.

Gözaltına alınan N.Ç, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk