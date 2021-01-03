Beyoğlu'nda 950 gram uyuşturucu ele geçirildi Beyoğlu,Bonzai,İstanbul,uyuşturucu operasyonu,
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Beyoğlu'nda 950 gram uyuşturucu ele geçirildi Beyoğlu,Bonzai,İstanbul,uyuşturucu operasyonu,

03.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:48

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki metruk bina ile yakınındaki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde 950 gram bonzai buldu.

Gözaltına alınan N.Ç, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda 950 gram uyuşturucu ele geçirildi Beyoğlu,Bonzai,İstanbul,uyuşturucu operasyonu,
Beyoğlu'nda 950 gram uyuşturucu ele geçirildi Beyoğlu,Bonzai,İstanbul,uyuşturucu operasyonu,
Beyoğlu'nda 950 gram uyuşturucu ele geçirildi Beyoğlu,Bonzai,İstanbul,uyuşturucu operasyonu,
Beyoğlu'nda 950 gram uyuşturucu ele geçirildi Beyoğlu,Bonzai,İstanbul,uyuşturucu operasyonu,

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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