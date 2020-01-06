Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada...
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Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada...

Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

06.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:05
Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada...

'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Can Paksoy'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum edilmesini isterken, sanık Mahmut Emre Aksoy'un beraatini talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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