BEYOĞLU'NDA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK PENCEREDEN DÜŞTÜ; BURNU ÇATLADI

24.08.2019 12:57

Beyoğlu'nda, bir binanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden sokağı izlemek isteyen 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Kafa üstü yere çakılan çocuğun şans eseri sadece burnu çatladı.

Olay, Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mehmet Aytuğ, annesi mutfaktayken, ikinci kattaki evlerinin penceresini açarak dışarıyı izlemek istedi. Sandalyeye çıkarak pencereyi açan Mehmet Aytuğ, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre yüksekten kafa üstü yere çakılan çocuğun, şans eseri sadece burnu çatladı.

Düşme sesini duyarak dışarı çıkan anne, oğlunun yere düştüğünü görünce kısa süreli baygınlık geçirdi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Aytuğ'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokakta bakkal dükkanı işleten Birol Küçükosmanoğlu "Ben dükkanda otururken komşuların bağırtısını duydum. Dışarıya çıktım ikinci kattan bir çocuk düşmüş. Müdahale ettim, çocuğu kucağıma aldım. Komşulara 112 ve polise haber verin dedim. Sağlık ekipleri geldi, çocuğu hastaneye götürdü. Annesinden öğrendiğime göre çocuğun burnunda hafif çatlak varmış. Çok şükür sağlığı iyiymiş. Kafa üstü düşmüş kafası biraz zedelenmiş. Annesi de baygınlık geçirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA