Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı
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İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Beyoğlu'nda 5 katlı boş bir binanın en üst katı alev alev yanarak kül oldu.

10.03.2020 08:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:36
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Beyoğlu'nda 5 katlı boş bir binanın en üst katı alev alev yanarak kül oldu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam etti.

Yangın saat 00.30'da Beyoğlu İlçesi Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Boş olan binadan çıkan alevler vatandaşın dikkatini çekti. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Şişli itfaiye gruplarından itfaiye ekipleri intikal ederek yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Rüzgarın etkisiyle etkisini arttıran yangın ara ara etkili oldu.

İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu kontrol altına alınan yangında binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Kaynak: İHA

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Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

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