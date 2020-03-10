Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı - Haberler
İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı Rüzgarın etkisiyle şiddetini arttıran yangın bir süre sonra kontrol altına alındı Beyoğlu'nda 5 katlı boş bir binanın en üst katı alev alev yanarak kül oldu.

10.03.2020 01:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:47
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Rüzgarın etkisiyle şiddetini arttıran yangın bir süre sonra kontrol altına alındı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı boş bir binanın en üst katı alev alev yanarak kül oldu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam etti.

Yangın saat 00.30'da Beyoğlu İlçesi Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Boş olan binadan çıkan alevler vatandaşın dikkatini çekti. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Şişli itfaiye gruplarından itfaiye ekipleri intikal ederek yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Rüzgarın etkisiyle etkisini arttıran yangın ara ara etkili oldu.

İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu kontrol altına alınan yangında binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı Haber
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
'İsraf' dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor Haber
"İsraf" dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Berkay Şahin Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 03:00:31. #1.15#