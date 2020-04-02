Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Beyoğlu'nda eskiden otel olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

02.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:31
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda eskiden otel olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında binada kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın saat 07.15 sularında Beyoğlu Bereketzade Mahalesi Şimşir Sokakta yer alan eskiden otel olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz

bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler binanın kapısını balyozla kırarak içeri girdi. Bir kişinin mahsur kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekipleri, binada arama kurtarma çalışması sürdürdü. 1 kişinin yerde hareketsiz yattığını gören itfaiye ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Şahıs binadan çıkartıldı, sağlık ekipleri kontrollerini gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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