Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Beyoğlu'nda eskiden otel olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Beyoğlu'nda eskiden otel olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında binada kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın saat 07.15 sularında Beyoğlu Bereketzade Mahalesi Şimşir Sokak'ta eskiden otel olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler binanın kapısını balyozla kırarak içeri girdi. Bir kişinin mahsur kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekipleri, binada arama kurtarma çalışması sürdürdü. 1 kişinin yerde hareketsiz yattığını gören itfaiye ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Şahıs binadan çıkartılırken sağlık ekipleri kontrollerini gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden şahsın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA