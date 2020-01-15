: Beyoğlu'nda 5 katlı bina alev alev yandı

15.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:01

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın üst katı alev alev yandı. Bina sakinleri, kendi imkanlarıyla tahliye olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sularında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Yeni Kafa Sokak'ta 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Suriye uyruklu Muhammet Cibal isimli bina sakini, yangın tüpüyle ve kovalarla su dökerek müdahale etmek istedi. Yangın bir anda alevlere dönüşerek üst katın tamamına sıçradı. Yangını söndürmekte başarılı olamayan Cibal, alt katta kalanları uyandırarak, tahliye olmalarını sağladı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan olmazken gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa bir süre sonra söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı. Binanın üst katında hasara sebep olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olayı anlatan bina sakini Muhammed Cibal, "Kadınla çocuk vardı, beni çağırdılar, yukarı çıktım. Elbiselerimi çıkardım, sonra su döktüm elbiselere. Sonra elektrikleri kestim ve kapıları çalarak insanları uyandırdım. Sonra yangın tüpünü ve biraz su alarak, söndürmeye çalıştım. Binada kimse kalmadı, hepsini arkadaşlarla aşağıya indirdik" dedi.

Gürültüye uyandıklarını belirten bina sakini Salim Özbek, "Geç saate kadar çalışıyoruz, kağıt topluyoruz. Uyuyordum, patırtı kütürtüye uyandım. Baktım, yangın çıkmış. Kimse kalmadı binada, neden çıktığı konusunda bilgim yok" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu