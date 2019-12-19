Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

19.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:14

Haber Ruken KADIOĞLU İstanbul, DHA

Beyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas kasten öldürme suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlamalarından toplamda 40 yıl hapis cezası aldı. Sanık Yusuf Elmas ise suçlamalardan beraat etti.

Kaynak: DHA