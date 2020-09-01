Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

HASAN YILDIRIM/ BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı, bina sakinleri komşularının yardımıyla dışarı çıktı.

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
01.09.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:47

MURAT DELİKLİTAŞ-HASAN YILDIRIM/ BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı, bina sakinleri komşularının yardımıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Piyalepaşa Mahallesi Akman Sokak'ta saat 13.30 sıralarında  4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen yoğun dumanı fark eden sokak sakinleri, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sararken, komşularının haber vermesiyle yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, oturdukları binanın çatısındaki yangını gözyaşları içinde izledi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıdaki alevlere müdahale etti. Çalışmalar sırasında bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından tamamen söndürülürken, çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, sokak sakinlerinin itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışması, sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.


Kaynak: DHA

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