BEYOĞLU'NDA 4 BİN 467 ADET SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ
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BEYOĞLU'NDA 4 BİN 467 ADET SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

07.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:01
BEYOĞLU'NDA 4 BİN 467 ADET SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

BEYOĞLU'nda düzenlenen operasyonda 4 bin 467 adet sahte parfüm ele geçirildi.

BEYOĞLU'nda düzenlenen operasyonda 4 bin 467 adet sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalanırken, operasyon anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir işyerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler işyerinde şüpheli S.D.'yi (69) gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramalarda, 4 bin 467 adet satışa hazır doldurulmuş sahte parfüm, 10 bin adet etiket, 53 bin adet boş parfüm kutusu, 6 bidon etil alkol, 1 bidon kolonya,1 adet jelatin makinesi, 3 adet parfüm kapağı takma makinası olmak üzere toplamda 67 bin 478 adet ürün ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen S.D.  adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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