Beyoğlu'nda 4 bin 200 çocuğa ücretsiz bayram giysisi Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market tarafından ilçedeki 5-15 yaş arası 4 bin 200 çocuğun bayramlık giysisinin ücretsiz karşılanacağı duyuruldu.

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market tarafından ilçedeki 5-15 yaş arası 4 bin 200 çocuğun bayramlık giysisinin ücretsiz karşılanacağı duyuruldu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Sosyal Market, kahvaltılıktan tatlısına, temizlik ürünlerinde çocukların bayramlığına kadar hazırladığı ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde kurulan Sosyal Market'in yoksul ailelerin umudu olmaya devam ettiği belirtildi. İlçede yaşayan bin 800 aileden 5-15 yaş arası 4 bin 200 çocuğun bayramlık giysisi Sosyal Market tarafından karşılanacak. İhtiyaç sahibi aileler arefe gününe kadar sosyal markete giderek çocuklarının bayramlık giysilerini ücretsiz olarak alabilecekler.

Kaynak: DHA