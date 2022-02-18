Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı

AA, Murat Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı

Beyoğlu'nda ağızlıksız gezdirildiği için saldırdığı 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibinin tutuklanmasına karar verildi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda ağızlıksız gezdirildiği için saldırdığı 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Şubat'ta Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin Muzaffer Akçayır'a saldırıp ağır, iki kişiyi ise hafif yaralamasına ilişkin soruşturma açıldı.

Olaydan sonra gözaltına alınan köpek sahibi, ekipler tarafından soruşturmayı yürüten başsavcılığa getirildi.

Burada ifade vermesinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.

AA / Murat Kaya - Güncel

Cumhuriyet, Beyoğlu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title